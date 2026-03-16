In un video recente, Harry Styles è stato visto baciare un uomo in bocca, suscitando reazioni e discussioni online. La scena ha attirato l’attenzione di molti, che hanno commentato il gesto come un esempio di queerbaiting, una pratica spesso criticata nel mondo dello spettacolo. La clip ha alimentato le conversazioni su come Styles rappresenti o meno la comunità LGBTQIA+.

Ormai da anni Harry Styles viene accusato di “queerbaiting”, ossia alludere all’identità LGBTQIA+ per attirare il pubblico queer, senza mai confermarle esplicitamente. Il cantante ha scelto di rispondere a questa e ad altre critiche durante l’ultimo monologo – sempre sul filo dell’ironia – al “ Saturday Night Live ” Nel monologo di apertura della puntata, il cantante britannico ha ricordato la sua precedente conduzione del 2019 e la fine del tour nel 2023, citando le critiche legate al suo stile e al modo di vestire. “All’epoca la gente sembrava prestare molta attenzione ai vestiti che indossavo, qualcosa chiamato queerbaiting – ha detto -. Alcuni mi hanno accusato di questo, ma vi è mai venuto in mente che forse non sapete tutto di me, papà? “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Harry Styles bacia in bocca in uomo: “Ecco questo sì che è queerbaiting!”. Ma c’è un motivo dietro il gesto a sorpresa: ecco quale – IL VIDEO

Articoli correlati

Levante, che in passato chiudeva per prima le storie sentimentali per evitare di essere lasciata. Ma quale verità si nasconde dietro questo gesto?Che cosa nascende la «chiusura preventiva» di una storia d'amore Quando una relazione si arresta sempre nello stesso punto, come racconta Levante,...

Harry Styles è tornato al Saturday Night Live e si è preso una rivincita su chi lo accusa di queerbaiting (con un bacio)La provocazione ironica è diventata esplicita quando è salito sul palco il comico Ben Marshall e dopo pochi istanti Styles si è girato verso di lui,...

Contenuti utili per approfondire Harry Styles

Temi più discussi: Harry Styles è tornato al Saturday Night Live e si è preso una rivincita su chi lo accusa di queerbaiting (con un bacio); Harry Styles risponde alle voci sul queerbaiting baciando Ben Marshall al SNL; Harry Styles replica all'accusa di queerbaiting, cosa significa e la risposta provocatoria del cantante; Bacio tra Harry Styles e Ben Marshall, l’ironia sul queerbaiting: Ecco cos’è davvero - VIDEO.

Harry Styles bacia Emily Ratajkowski ma TikTok mette in dubbio le sue «abilità da baciatore»Lewis non è l’unico a non contenere la sua reazione al gossip: sulla piattaforma più amata dalla generazione Z non si parla d’altro. In particolare, dopo che la clip è andata virale, si mettono in ... vanityfair.it

Harry Styles bacia una ragazza misteriosa/ Nuovo amore dopo la fine con Taylor Russell?Harry Styles ha trovato l’amore con una ragazza misteriosa? Quello che è successo a una festa secondo alcuni testimoni Ormai Harry Styles è più famoso per le sue gite a Roma che non per le sue canzoni ... ilsussidiario.net

#Charts #Certificazione Questa settimana l'album di Harry Styles "Kiss all the time. Disco, occasionally" debutta al #1 nel Regno Unito con 183.045 vendite ed è stato certificato Oro. (100.000+). Ecco i dati. • 67.499 CD • 66.391 Vinili • 42.368 Vendite equival - facebook.com facebook

Classifiche FIMI settimana 11: negli album debutta subito primo Harry Styles, nei singoli resta leader Samurai Jay con Ossessione. Intanto la Top 20 non è più occupata solo dai brani di Sanremo. Sta davvero cambiando la classifica x.com