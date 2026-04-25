Marilyn Manson che sorseggia un caffè con le suore | polemiche su foto fatta con l’AI e frasi del sindaco di Ferrara

Recentemente sono circolate online alcune immagini di Marilyn Manson che sorseggia un caffè con delle suore, immagini generate tramite intelligenza artificiale. La diffusione di queste foto ha suscitato polemiche in rete. Contestualmente, il sindaco di una città italiana ha commentato pubblicamente la vicenda, evidenziando preoccupazioni relative alla rappresentazione e all’uso delle immagini digitali. La vicenda si inserisce in un dibattito più ampio sull’impatto delle tecnologie nel mondo dell’immagine pubblica.

Ferrara, 25 aprile 2026 – Era il 2015 quando Rolling Stone pubblicò un pezzo dal titolo eloquente: Marilyn Manson. Da satanista a salutista. Eppure, quell’etichetta di usignolo del diavolo – complici testi, musiche e video piuttosto espliciti in questo senso – non se l’è mai scrollata di dosso. Tant’è che le Suore della Carità, che abitano nel convento in cui tutti gli anni veniva ospitato il backstage del palco del Ferrara Summer Festiva – la rassegna musicale voluta dal sindaco Alan Fabbri, che da piazza Ariostea anima la torrida estate della città estense – hanno detto “no”. Manson non sarà ospite del convento. Manson, 57 anni, non sarà ospitato nel convento, come aveva affermato qualche giorno fa proprio il primo cittadino, ospite al talk di Radio Radio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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MARILYN MANSON A BERGAMO! C'eri anche tu #concerto #live

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