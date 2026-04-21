Il sindaco di Ferrara ha annunciato che il cantante americano, noto per il suo stile provocatorio e la musica rock, soggiornerà in un convento della città durante il suo imminente tour. L’evento si svolgerà in concomitanza con il concerto previsto per l’11 luglio, data in cui la star sarà ospite delle suore locali. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e sta attirando attenzione tra i residenti e i fan.

Ferrara, 21 aprile 2026 - Marilyn Manson sarà ospitato dalle suore a Ferrara. Durante il soggiorno, in occasione del concerto dell’11 luglio, la rockstar americana starà in convento. A dare la notizia è il sindaco Alan Fabbri, intervistato a Radio Radio di Roma per commentare il dj set organizzato dalla sindaca di Genova, Silvia Salis, nei giorni scorsi in piazza. "Se proprio vogliamo parlare di qualcosa di straordinario e 'progressista' - punge Fabbri - possiamo dire che a Ferrara proprio Marilyn Manson sarà ospitato dalle suore, in un convento ". I concerti di Marilyn Manson sono spesso accompagnati da polemiche (in Italia e non solo) per le sue performance sul palco definite sacrileghe.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Marilyn Manson starà in convento dalle suore": l'annuncio incredibile del sindaco di Ferrara

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