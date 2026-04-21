Marilyn Manson ospite delle suore in convento | l’incredibile annuncio del sindaco di Ferrara

Una notizia sorprendente sta circolando nelle ultime ore: il musicista americano noto per la sua musica e il profilo controverso sarà ospite di un convento gestito da suore durante il suo soggiorno a Ferrara. La notizia è stata comunicata dal sindaco della città, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’evento o sul motivo dell’accoglienza. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra cittadini e media locali.

Una notizia che appare quasi paradossale sta facendo discutere in queste ore: Marilyn Manson, controverso rocker americano, sarà ospitato dalle suore in un convento durante la sua permanenza a Ferrara. L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco della città estense, Alan Fabbri, in un’intervista rilasciata a Radio Radio di Roma. Il cantante è atteso nel capoluogo emiliano l’11 luglio 2026 per la prima data italiana del tour One Assassination Under God, un evento che già di per sé promette di attirare migliaia di fan da tutta Italia. Ma è il dietro le quinte di questo concerto a sorprendere più dello spettacolo stesso. Durante l’intervista...🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Marilyn Manson ospite delle suore in convento: l’incredibile annuncio del sindaco di Ferrara Notizie correlate Leggi anche: "Marilyn Manson starà in convento dalle suore": l'annuncio incredibile del sindaco di Ferrara Modelli d'onore che non ti aspetti, e dove trovarli: Marilyn Manson in passerella alla Paris Fashion WeekCon un look total black, è il cantante metal ad aprire lo show di Enfants Riches Déprimés. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Nek e la pausa artistica dopo i concerti. L’annuncio da Fazio: Bisogna scrivere qualcosa di nuovo; Rock in Roma 2026, la lineup: da The Offspring ai Mumford & Sons, passando per Caparezza e Litfiba. Marilyn Manson sarà ospite delle suore in un convento, l’annuncio per il live del rocker maledettoNon è dato sapere quali siano le richieste per i camerini, ma «possiamo dire che a Ferrara Marilyn Manson sarà ospitato dalle suore in un convento, se proprio vogliamo parlare di qualcosa di straordin ... bologna.repubblica.it Marilyn Manson ospite delle suore in convento: l’incredibile annuncio del sindaco di FerraraUna notizia che appare quasi paradossale sta facendo discutere in queste ore: Marilyn Manson, ... msn.com