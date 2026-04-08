Un racconto che attraversa due giorni e due vite, narrando l’inizio di una relazione e la sua conclusione. Una persona rivela di essere una guardia del corpo al servizio di una famiglia reale, mentre l’altro vive un momento di intimità e di separazione. La narrazione si concentra sugli eventi che segnano il passaggio tra un legame nascente e uno che si dissolve, senza lasciar spazio a interpretazioni o supposizioni.

Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Morgane, 39 anni. “Ho trovato il mio primo lavoro a Madrid, dove ho appena finito gli studi di marketing. Sto per compiere 25 anni, condivido un appartamento con uno spagnolo, una brasiliana e un venezuelano. Sono libera, prendo le cose come vengono. Faccio festa tutti i fine settimana e ho solo storie di una notte. Vado spesso alla Sala el sol, un locale storico della capitale, in pieno centro. Mi sento molto più a mio agio lì che nelle discoteche più alla moda, dove tutte le pija – le ragazze di buona famiglia un po’ snob – si mettono in tiro per scatenarsi al ritmo di musica dance sorseggiando un cosmopolitan. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - “Mi confessa di essere una guardia del corpo della famiglia reale”

Valeria Golino: «Un intervento alla scoliosi mi ha tolto la spensieratezza della giovinezza: mi sentivo una crisalide, volevo essere desiderata. Essere ricordata sempre per Rain Man prima mi infastidivano, ma ora ci ho fatto pace»Chi le dà tutte queste energie? «Il piacere di fare delle cose belle: è solo quello che mi manda avanti.

Jonas Vingegaard chiede protezione in bici: perché gli serve una vera guardia del corpoQual è la minaccia che incombe su di loro? E da chi o cosa deve guardarsi? Il campione danese lo dice senza filtri: l'invadenza dei fan è pericolosa.

MONJAS Con DROGA! El Caso que CAMBIÓ a la Policía de Colombia

Temi più discussi: Il 13enne che ha accoltellato la prof dispiaciuto per non averla uccisa. La confessione: Volevo ammazzare anche i miei genitori; Belve, Micaela Ramazzotti: Ecco perché riporterei in vita Silvio Berlusconi. Poi confessa: Rubavo a mia nonna; Nega tutto, poi confessa: 19enne denunciato per aver investito e abbandonato una 26enne sulle strisce; Uomini e Donne, Paola Fattuzzo si confessa: Ecco cosa mi ha davvero cambiata.

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Dua Lipa confessa: Essere sincera nelle mie canzoni a volte mi ha danneggiatoCome accade spesso per molti altri artisti, anche nel caso di Dua Lipa è capitato che i fan cercassero a tutti i costi dei significati nascosti nelle sue canzoni: qualcuno a volte ha cercato di ... 105.net

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Zeudi a Belve: “I soldi ricevuti dai fan volevo restituirli ma poi li ho usati per studiare recitazione” Confessa di sentirsi omosessuale dall'età di 12 anni e rivela il tatuaggio più strano che ha fatto: "Una vagina all'ex di Chanel Totti" x.com