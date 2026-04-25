Marigold | Utami Hayashishita annuncia il suo addio

Sabato sera, durante l'evento Spring Victory Series al Korakuen Hall, è stato annunciato che Utami Hayashishita lascerà la federazione di lotta Dream Star Fighting Marigold alla fine del mese prossimo. La 27enne aveva partecipato al main event contro Miku Aono, che si è concluso senza successo per lei, prima di comunicare la sua decisione di lasciare. L'annuncio è stato fatto subito dopo l'incontro, durante la serata di lotta.

Utami Hayashishita lascerà la Dream Star Fighting Marigold alla fine del mese prossimo. L’annuncio è arrivato sabato sera al Korakuen Hall, sede dello Spring Victory Series, subito dopo il main event in cui la 27enne aveva sfidato senza successo Miku Aono per il Marigold World Championship. L’annuncio al Korakuen Hall dopo la sconfitta nel main event. Rivolgendosi al pubblico al termine dell’evento, Utami Hayashishita ha tenuto a precisare che la decisione non era figlia della sconfitta appena subita. La wrestler ha spiegato di aver maturato la scelta già in occasione del primo show dell’anno allo Shinjuku Face, dunque con largo anticipo. Il suo ultimo match con la federazione si terrà il 23 maggio.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Marigold: Utami Hayashishita annuncia il suo addio Notizie correlate WWE: Un altro talento annuncia il suo addio alla compagniaDopo Tommaso Ciampa e il per certi versi sorprendente abbandono di Ava, la WWE perderà un altro talento on-screen tra pochissimi giorni. Fabrizio Corona annuncia “due grandi progetti”e annuncia un possibile suo partito politico dal nome “Falsissimo”I numeri generati da Fabrizio Corona su YouTube con i suoi video di Falsissimo hanno del clamoroso: si parla di milioni di visualizzazioni e di...