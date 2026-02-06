La WWE si prepara a perdere un altro talento tra pochi giorni. Dopo Tommaso Ciampa e l’addio inatteso di Ava, anche un altro volto noto lascerà la compagnia, lasciando i fan senza parole. La notizia circola da qualche ora e si aspettano ufficializzazioni nelle prossime settimane.

Dopo Tommaso Ciampa e il per certi versi sorprendente abbandono di Ava, la WWE perderà un altro talento on-screen tra pochissimi giorni. La persona in questione ha pubblicato un post su X, scrivendo che il prossimo 14 febbraio sarà il suo ultimo giorno da persona sotto contratto con la WWE. Quale talento lascia la WWE?. Si tratta di Kelly Kincaid, intervistatrice nel backstage di NXT che ha iniziato a muovere i primi passi in WWE nel 2022 come annunciatrice e intervistatrice a Level Up. Kelly Kincaid, vero nome Kelly Verbil, è conosciuta dai fan più “navigati” con il suo altro ring name, ossia Quinn McKay, attiva soprattutto in Ring Of Honor prima dell’acquisto della medesima da parte di Tony Khan. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Un altro talento annuncia il suo addio alla compagnia

John Cena si congeda dalla WWE dopo un lungo tour d'addio, emozionando i fan con il suo ultimo match.

Recenti indiscrezioni suggeriscono che l'ex campione NJPW EVIL potrebbe passare alla WWE, secondo quanto riportato da Bryan Alvarez.

