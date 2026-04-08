Tre allenatori nella lista del Napoli se dovesse lasciare Conte

Il Napoli sta monitorando attentamente le opzioni per la panchina nel caso in cui Antonio Conte dovesse lasciare la squadra. Attualmente, ci sono tre allenatori che figurano nella lista del club come possibili sostituti. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi sul fronte dell’attuale allenatore e dalle valutazioni della società in vista della prossima stagione. La situazione rimane in evoluzione e non sono state ancora prese decisioni ufficiali.

Tra i nomi più caldi spicca quello di Thiago Motta, considerato il profilo ideale per raccogliere l’eventuale eredità dell’attuale tecnico. L’allenatore italo-brasiliano piace da tempo alla dirigenza partenopea, già in passato aveva attirato l’interesse del presidente Aurelio De Laurentiis. La sua idea di calcio, basata su possesso palla, pressing alto e costruzione dal basso, rappresenta una proposta moderna e in linea con il progetto del Napoli. Nonostante ciò, la situazione resta ancora in fase preliminare. Non esistono contatti concreti al momento e, come sottolineato anche da ambienti vicini al tecnico, eventuali sviluppi dipenderanno da un progetto chiaro e convincente. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Paolo Del Genio: “Non cambierei allenatore. Se Conte dovesse lasciare, faccio quattro nomi”Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli resta uno dei temi più discussi tra tifosi e addetti ai lavori. De Laurentiis ha già individuato l’identikit del prossimo allenatore del Napoli se Conte dovesse andare viaConte ha ampiamente proclamato la sua volontà di proseguire sulla panchina del Napoli, precisando però che non esiste un volere univoco. Argomenti più discussi: Tudor e gli allenatori da porte girevoli: salvatori della patria che non salvano nemmeno sé stessi; Igor Tudor, David Moyes e le 10 peggiori esperienze degli allenatori in Premier League, la classifica; Derby all'Arechi: scelte fatte dai due allenatori. I granata ne hanno fuori tre; Gli italiani che andranno ai Mondiali nonostante l'esclusione dell'Italia, da Ancelotti agli arbitri. Tre allenatori nella lista del Napoli se dovesse lasciare ConteIl futuro della panchina del Napoli resta un tema caldo, soprattutto alla luce delle incertezze legate ad Antonio Conte. Il club azzurro, infatti, non ... dailynews24.it "La Juve mi ha voluto a tutti i costi": dal flop in bianconero con tre allenatori diversi al ritiro - facebook.com facebook "La #Juve mi ha voluto a tutti i costi": dal flop in bianconero con tre allenatori diversi al ritiro x.com