Parma-Napoli Conte ha scelto | Andrà in panchina

Per la partita tra Parma e Napoli, l’allenatore ha deciso di mantenere Alisson Santos in panchina, come riportato da Sky Sport. La scelta di non inserirlo nell’undici iniziale si inserisce nella strategia conservativa adottata dall’allenatore anche in questa occasione. La formazione ufficiale non prevede la presenza del brasiliano tra i titolari, confermando la decisione di non schierarlo dall’inizio.

Alisson Santos rimane in panchina per Parma-Napoli. Sky Sport conferma che Antonio Conte prosegue nella gestione conservativa del brasiliano, escludendolo ancora dall’undici titolare. Alisson e la panchina: scelta tattica di Conte. La decisione di lasciare Alisson in panchina risponde a una strategia precisa dello staff tecnico. Non si tratta di una semplice rotazione, ma di un approccio che privilegia la continuità su soluzioni già testate. Conte ha costruito il sistema offensivo su automatismi consolidati e la permanenza del brasiliano fuori dall’undici iniziale conferma questa linea. La difesa confermata: il terzetto dopo il Milan. In difesa gli azzurri ripropongono lo stesso assetto schierato contro il Milan. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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