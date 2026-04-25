A Padova, gli investigatori stanno concentrando le indagini sul denaro investito da Marco Cossi nel progetto del food truck, oltre a proseguire con l'attività sotto copertura riguardo alla droga. La morte di Cossi, ucciso con coltellate, ha portato a esaminare anche i conti correnti e i flussi finanziari collegati alla sua attività, cercando di capire dove siano finiti i soldi investiti nel progetto.

PADOVA - La droga sotto copertura, sì. Ma anche – soprattutto – i soldi. Che fine hanno fatto quelli messi da Marco Cossi per finanziare il progetto di food truck insieme all’amico e socio Samuele Donadello, 47 anni, arrestato giovedì mattina con l’accusa di averlo ucciso? È la domanda alla quale stanno cercando di dare una risposta gli agenti della Squadra mobile della Questura nel tentativo – dopo averlo risolto – di far luce sulle ragioni che domenica sera hanno spinto Donadello, per tutti “Masterchef”, a uccidere con una ventina di coltellate il socio Cossi, 48 anni, originario di Latisana (Udine) e da due anni residente a Tencarola con l’anziana madre, della quale si stava prendendo cura sotto ogni aspetto.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Marco Cossi ucciso a coltellate, la pista dei soldi: dove sono finiti quelli investiti nel food truck? Conti correnti al setaccio

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