Un uomo di 48 anni è stato ucciso con diverse coltellate in un sottopassaggio di via Isonzo. L'omicidio è avvenuto durante una lite tra due persone, uno dei quali ha 47 anni e lavora come cuoco. La polizia ha arrestato l'accusato, che avrebbe aggredito con colpi alla faccia e al torace. L'arma del delitto non è stata ancora trovata.

PADOVA - Samuele Donadello, il cuoco di 47 anni accusato dell'omicidio volontario del 48enne Marco Cossi, ucciso con una quindicina di coltellate nel sottopassaggio di via Isonzo nella notte tra domenica e lunedì, è stato portato in carcere. È stata la Squadra Mobile della Questura di Padova ad aver eseguito questa mattina, giovedì 23 aprile, l'ordinanza di custodia cautelare. Samuele Donadello è accusato di omicidio volontario. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura della Repubblica di Padova e disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale. L'omicidio di Marco Cossi È stata una coppia di ragazzi in...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Marco Cossi, arrestato Samuele Donadello: le coltellate in faccia e al torace, e la lite per «vendere droga nel food truck». L'arma del delitto non ritrovata

Notizie correlate

?Samuele Donadello, il cuoco fermato per l'omicidio di Marco Cossi: l'arma portata in questura. Dietro il delitto l'apertura del loro food truckPADOVA - L’assassino di Marco Cossi, il 48enne di Selvazzano in provincia di Padova ucciso con oltre quindici coltellate, ha un nome e un volto: è il...

Marco Cossi, Samuele Donadello indagato per l'omicidio. Le 15 coltellate per affari legati ad un food truckPADOVA - Samuele Donadello, di 47 anni, è indagato per l'omicidio volontario di Marco Cossi, il 48enne ucciso con una quindicina di coltellate in un...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Padova, ragazzo ucciso a coltellate: indagato amico e socio in affari; Omicidio di Marco Cossi a Padova, indagato il socio Samuele Donadello: l'avrebbe ucciso con 15 coltellate; Delitto di Padova, l’amico Samuele indagato per omicidio. Il movente legato al progetto del food truck; Marco Cossi ucciso a coltellate: Samuele Donadello fermato per omicidio volontario. Dovevano aprire un food truck, era il socio d'affari.

Omicidio Marco Cossi a Padova, arrestato Samuele Donadello detto Masterchef: movente legato al food truckSamuele Donadello detto Masterchef è stato arrestato per l'omicidio volontario del suo socio in affari Marco Cossi a Padova: il punto sulle indagini. virgilio.it

Padova, l'omicidio di Marco Cossi: arrestato l'amico e socio Samuele DonadelloSecondo quanto emerso durante il lungo interrogatorio di mercoledì, tra i due vi sarebbe stato un rapporto personale e professionale ... rainews.it

Eeseguita nella mattinata di giovedì 23 aprile l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’uomo di 47 anni accusato dell’omicidio del socio in affari Marco Cossi - facebook.com facebook

Arrestato Samuele Donadello, 47 anni, per l'omicidio volontario di Marco Cossi, 48 anni, ucciso con una quindicina di coltellate in un sottopassaggio nella notte tra domenica e lunedì a Padova. #ANSA x.com