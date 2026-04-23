A Padova, un uomo di 48 anni è stato ucciso con circa quindici coltellate nel sottopassaggio di via Isonzo. L’arrestato, un cuoco di 47 anni, è accusato di aver sferrato le ferite in seguito a una lite nata da una discussione su una presunta attività di vendita di droga nel food truck. L’arma del delitto non è stata ancora trovata.

PADOVA - Samuele Donadello, il cuoco di 47 anni accusato dell'omicidio volontario del 48enne Marco Cossi, ucciso con una quindicina di coltellate nel sottopassaggio di via Isonzo nella notte tra domenica e lunedì, è stato portato in carcere. È stata la Squadra Mobile della Questura di Padova ad aver eseguito questa mattina, giovedì 23 aprile, l'ordinanza di custodia cautelare. Samuele Donadello è accusato di omicidio volontario. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura della Repubblica di Padova e disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale. L'omicidio di Marco Cossi È stata una coppia di ragazzi in...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Marco Cossi, arrestato Samuele Donadello: le coltellate in faccia e al torace, e la lite per «vendere droga nel food truck». L'arma del delitto non è stata ritrovata

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Padova, ragazzo ucciso a coltellate: indagato amico e socio in affari; Omicidio di Marco Cossi a Padova, indagato il socio Samuele Donadello: l'avrebbe ucciso con 15 coltellate; Delitto di Padova, l’amico Samuele indagato per omicidio. Il movente legato al progetto del food truck; Marco Cossi ucciso a coltellate: Samuele Donadello fermato per omicidio volontario. Dovevano aprire un food truck, era il socio d'affari.

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Eeseguita nella mattinata di giovedì 23 aprile l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’uomo di 47 anni accusato dell’omicidio del socio in affari Marco Cossi - facebook.com facebook

Arrestato Samuele Donadello, 47 anni, per l'omicidio volontario di Marco Cossi, 48 anni, ucciso con una quindicina di coltellate in un sottopassaggio nella notte tra domenica e lunedì a Padova. #ANSA x.com