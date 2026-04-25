Marco Bucci | Il 25 aprile è un valore universale

Oggi la regione celebra l’81esimo anniversario della Liberazione con diverse cerimonie a Genova. Il presidente della regione ha partecipato alla messa a Staglieno e al corteo da piazza della Vittoria, per poi intervenire alla cerimonia in piazza Matteotti. Durante il suo discorso ha affermato che il 25 aprile rappresenta un valore universale. La giornata è dedicata alla memoria di quegli eventi e alle persone che hanno contribuito a liberare il paese.

Regione Liguria celebra l’81esimo anniversario della Liberazione. Questa mattina a Genova il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, dopo aver preso parte alla messa a Staglieno e al corteo cittadino da piazza della Vittoria, è intervenuto alla cerimonia in piazza Matteotti, dove si sono.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate La parata del 25 aprile a villa Bonfiglio, il prefetto Caccamo: “Difendiamo il valore universale della pace”Alla villa Bonfiglio la tradizionale cerimonia di commemorazione dell’81esimo anniversario della Liberazione dal regime nazifascista. Bucci contestato nella piazza del 25 aprile, il centrodestra chiede rispetto: "È questa la vostra libertà?"Questa mattina, durante la cerimonia istituzionale per il 25 aprile in piazza Matteotti, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci è stato... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Festa del 25 aprile, le celebrazioni in tutta la Liguria; Termovalorizzatore, scontro totale in Regione: il Partito Democratico accusa Marco Bucci di scavalcare i sindaci, Vince Liguria replica e difende il bando -; 25 Aprile, Regione Liguria partecipa alle iniziative sul territorio; Le grane di Salis (la consulente Lgtbqia) e quelle di Bucci (a Bruxelles con il marchio del Piemonte). 25 aprile: centrodestra, 'Bucci fischiato da intolleranti alla democrazia'Nel giorno in cui Giorgia Meloni ricorda con chiarezza la fine dell'occupazione nazista e la sconfitta dell'oppressione fascista, che avevano negato libertà e democrazia agli italiani, i fischi ideol ... ansa.it Alla cerimonia del 25 aprile Bucci fischiato da una parte della piazzaSalis si è offerta di aiutarlo al microfono. Tensione calata grazie al ricordo del primo partigiano Aldo Gastaldi ... rainews.it Poco dopo le 10, diverse migliaia di genovesi si sono mossi da piazza della Vittoria e hanno iniziato a sfilare verso piazza Matteotti per il corteo del 25 Aprile. In testa ci sono le istituzioni, come il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e la sindaca di G - facebook.com facebook