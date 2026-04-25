La parata del 25 aprile a villa Bonfiglio il prefetto Caccamo | Difendiamo il valore universale della pace

Il 25 aprile si è svolta a villa Bonfiglio la tradizionale cerimonia per commemorare l’81esimo anniversario della Liberazione dal regime nazifascista. Alla manifestazione hanno partecipato autorità locali e cittadini, con interventi ufficiali in cui il prefetto ha sottolineato l’importanza di tutelare il valore universale della pace. La cerimonia ha visto anche la deposizione di corone di fiori e un momento di riflessione collettiva.