La parata del 25 aprile a villa Bonfiglio il prefetto Caccamo | Difendiamo il valore universale della pace
Il 25 aprile si è svolta a villa Bonfiglio la tradizionale cerimonia per commemorare l’81esimo anniversario della Liberazione dal regime nazifascista. Alla manifestazione hanno partecipato autorità locali e cittadini, con interventi ufficiali in cui il prefetto ha sottolineato l’importanza di tutelare il valore universale della pace. La cerimonia ha visto anche la deposizione di corone di fiori e un momento di riflessione collettiva.
Alla villa Bonfiglio la tradizionale cerimonia di commemorazione dell’81esimo anniversario della Liberazione dal regime nazifascista. Autorità civili e militari, unitamente ai responsabili dell’associazione dei partigiani (Anpi) hanno ricordato il sacrificio di quanti, durante il secondo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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