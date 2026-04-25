La Regione Marche ha siglato un accordo con FederlegnoArredo e Confindustria durante un evento a Milano. L’intesa riguarda un piano volto a tutelare circa 18.000 posti di lavoro nel settore del legno-arredo. L’accordo coinvolge circa 1.800 imprese della regione, con l’obiettivo di sostenere le aziende e garantire la continuità delle attività produttive. La firma avviene in un momento di attenzione sulle sfide del settore.

? Cosa sapere Regione Marche, FederlegnoArredo e Confindustria firmano accordo a Milano per 1.800 imprese.. Il piano protegge 18.700 posti di lavoro contro i rischi della recessione globale.. Regione Marche, FederlegnoArredo e Confindustria Marche hanno siglato un accordo quadro al Salone del Mobile di Milano per blindare la competitività della filiera legno-arredo marchigiana contro i rischi di una recessione globale. Mentre l’economia internazionale si muove in un clima di incertezza e ombre legate alla possibile contrazione dei consumi, nelle province marchigiane si cerca una via di scampo attraverso la strategia. Non si tratta solo di numeri su un foglio, ma della protezione di un sistema che coinvolge oltre 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marche, scudo per il legno-arredo: piano per salvare 18.000 posti

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