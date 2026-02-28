Finale incredibile della Sprint in Thailandia | vince Acosta Marc Marquez penalizzato Caduto Bezzecchi

Nella Sprint in Thailandia, Pedro Acosta su KTM ha concluso primo, mentre Marc Marquez è stato penalizzato e ha perso la leadership all’ultimo giro. Bezzecchi è caduto durante la gara, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La competizione ha visto un finale inaspettato con Acosta che ha conquistato la vittoria e Marquez che ha dovuto cedere la posizione a causa di una penalità.

La prima Sprint della stagione di MotoGP è stata vinta da Pedro Acosta su KTM, dopo che Marc Marquez è stato costretto a cedergli la prima posizione all'ultimo giro, penalizzato dai commissari per un sorpasso sul connazionale ritenuto scorretto.