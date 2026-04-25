Marc Marquez vince la Sprint del Gp di Spagna su Bagnaia e Morbidelli

A Jerez de la Frontera, nel quarto appuntamento del Campionato del Mondo di MotoGP, Marc Marquez ha conquistato la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio di Spagna. La gara ha visto la partecipazione di piloti come Bagnaia e Morbidelli, che si sono confrontati con Marquez nel corso della competizione. La corsa si è svolta su un circuito noto per le sue caratteristiche tecniche e la sua lunga storia nel motociclismo.

JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) - Marc Marquez (Ducati) vince la Sprint Race del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGp. Condizioni miste a Jerez con partenza asciutta e ultimi giri sotto il diluvio. Bravo e fortunato lo spagnolo, che cade a cinque giri dalla fine ma rientra prima degli altri per il cambio moto spuntando dietro solamente al sudafricano Brad Binder, poi quarto, e a Francesco Bagnaia (Ducati), secondo, in uscita dai box. "Condizioni folli - sottolinea Marc Marquez, iridato in carica - Sono caduto nel momento migliore e nella curva giusta, ho commesso l'errore di seguire Alex (il fratello, ndr) e di non rientrare.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Marc Marquez vince la Sprint del Gp di Spagna su Bagnaia e Morbidelli Notizie correlate Motomondiale, Gp Spagna: Marc Marquez scivola e vince la Sprint sotto la pioggia. Sul podio Bagnaia e MorbidelliJEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) – Marc Marquez (Ducati) vince una pazza Sprint Race del Gran Premio di SPAGNA, quarto appuntamento del Mondiale di... Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Spagna 2026: Marc Marquez vince con una caduta! Bagnaia sul podio, Bezzecchi amaroOggi si è disputata la Sprint Race del GP di Spagna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: MotoGP, Marquez: Non vince il più pazzo, ma chi sfrutta al meglio la propria follia; Ducati, ottimismo su Marquez. Dall'Igna: Credo che Marc sarà al 100% a Jerez; Marc Marquez pensa al ritiro? Guida in modo molto innaturale: la teoria di Melandri; MotoGp Spagna, Marc Marquez vince la gara Sprint davanti a Bagnaia. MotoGP: Pioggia e cadute, Marc Marquez vince la Sprint in SpagnaPrecede Bagnaia e Morbidelli. Tre Ducati sul podio. Fuori Bezzecchi. Lo spagnolo sembrava fuori dal podio, poi recupera sotto la pioggia (ANSA) ... ansa.it MotoGP: Spagna, Marc Marquez vince la Sprint dopo la cadutaPrecede Bagnaia e Morbidelli. Tre Ducati sul podio. Fuori Bezzecchi. Lo spagnolo sembrava fuori dal podio, poi recupera sotto la pioggia: La mia prima vittoria dopo una caduta (ANSA) ... ansa.it Questa la manovra di rientro in pit lane di Marc Marquez, dopo essere caduto alla Curva 13. Un episodio destinato a far discutere gli appassionati. A noi ha ricordato quella di Lewis Hamilton a Hockenheim nel 2018, quando non venne penalizzato, e nel 2019 - facebook.com facebook Marc Marquez se la ride: “Caduto al momento giusto e nella curva migliore” - x.com