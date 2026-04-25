Marc Jacobs Occhiali 1134 S | Cat-Eye Tortoise Brown 2026

Un nuovo modello di occhiali della linea Marc Jacobs è stato segnalato con il nome 1134S, caratterizzato dalla forma cat-eye e dalla colorazione tortoise brown. La variante è identificata anche dal codice 2026. L'articolo include una nota di trasparenza che informa sulla presenza di link di affiliazione, con la possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite questi collegamenti.

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