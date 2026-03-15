Il nuovo modello di occhiali McQueen Cat-Eye si distingue per la montatura in oro metallico e il design ispirato a uno stile iconico. La collezione combina elementi di eleganza classica con dettagli moderni, rivolgendosi a chi desidera un accessorio di forte impatto visivo. La linea si rivolge a un pubblico attento alle tendenze e alla qualità dei materiali utilizzati.

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© Ameve.eu - McQueen Cat-Eye: Oro metallico, eredità e stile iconico

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