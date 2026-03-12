Milano | studentessa salva donna in arresto cardiaco

Una studentessa dell’Università Politecnica delle Marche ha salvato una donna colta da arresto cardiaco a bordo di un autobus a Milano. La giovane, presente sul mezzo pubblico, ha agito prontamente e con determinazione, riuscendo a intervenire in tempo per aiutare la donna. L’episodio si è verificato nel capoluogo lombardo, dove la studentessa ha messo in pratica le manovre di primo soccorso che aveva appreso.

Una studentessa dell'Università Politecnica delle Marche ha salvato la vita di una donna colta da arresto cardiaco a bordo di un autobus a Milano. L'episodio, verificatosi nel pomeriggio del 12 marzo 2026, vede Elena Grassi intervenire con immediatezza grazie alla formazione specifica ricevuta. La giovane ha applicato le manovre di rianimazione apprese durante il corso BLSD offerto dalla Facoltà di Medicina. L'intervento è avvenuto in pieno centro cittadino, dove l'aria era fresca e nuvolosa, con temperature intorno ai 15 gradi e venti leggeri. La situazione critica si è risolta positivamente grazie alla prontezza della studentessa, che ha mantenuto attiva la circolazione fino all'arrivo dei soccorsi avanzati.