manzoni bocciato a scuola

Recentemente si è diffusa la notizia che lo scrittore del XIX secolo sia stato bocciato a scuola. Questa informazione è stata condivisa da chi ha studiato le sue opere durante gli anni delle medie, descrivendo l’esperienza come noiosa, e più tardi, anche con un senso di piacere nel riscoprirle. La vicenda riguarda quindi un episodio della vita dell’autore, che si collega alla percezione delle sue opere da parte di studenti di varie età.

Secondo noi, che li abbiamo letti alle medie, con noia, e poi pochi anni fa, con gioia, non sono i Promessi sposi a essere vecchi, noiosi o incomprensibili. Sono le polemiche sui Promessi sposi a esserlo: durano da una vita, sempre uguali. Quando nel 1988 era ministro dell'Istruzione Giovanni Galloni, notabile Dc, una commissione di esperti (tra i quali Tullio De Mauro) propose di estromettere il romanzo dai programmi scolastici. Molto divertente fu il titolo della Stampa: «La scuola divorzia dai Promessi sposi». Perché lo diciamo? Perché ieri abbiamo letto le nuove indicazioni per i licei del ministero dell'Istruzione, tra cui quella che vuole rinviare lo studio del romanzo di Manzoni dal biennio alla quarta superiore per inserirlo nel giusto contesto storico (Ottocento e Romanticismo) e consentirne una lettura più matura.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Milano, congedo mestruale a scuola; il Manzoni apre la strada tra i licei della città

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