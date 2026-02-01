scuola manzoni mater domini di catanzaro chiusa temporaneamente per malfunzionamento impianto riscaldamento

La scuola Manzoni di Mater Domini a Catanzaro ha chiuso temporaneamente per un problema all’impianto di riscaldamento. Le lezioni sono state sospese lunedì 2 febbraio, dopo che il malfunzionamento ha reso difficile garantire un ambiente caldo e sicuro agli studenti. La scuola si è subito attivata per risolvere la situazione, ma al momento non sono ancora state stabilite le date di riapertura.

Le lezioni sono state sospese al plesso Manzoni dell’Istituto comprensivo Materdomini–Nord Est di Catanzaro per la giornata di lunedì 2 febbraio 2026. Il provvedimento, preso dal sindaco Nicola Fiorita con ordinanza contingibile e urgente, è stato reso necessario a causa del persistente malfunzionamento dell’impianto termico dell’edificio scolastico. La mancata funzionalità dell’impianto ha reso impossibile garantire condizioni di temperatura adeguata all’interno degli ambienti, rendendo inadeguato lo svolgimento delle attività didattiche. La decisione è stata presa dopo che un primo intervento, già previsto con ordinanza del 29 gennaio, non è riuscito a risolvere il problema. 🔗 Leggi su Ameve.eu

