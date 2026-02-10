Settimana di chiusure notturne sulla A26 | tutti i lavori

Questa notte, la A26 tra Genova Voltri e Gravellona Toce resterà chiusa per alcune ore. L’azienda che gestisce l’autostrada ha deciso di bloccare il traffico per permettere lavori di miglioramento alle gallerie. Le chiusure continueranno anche nelle notti successive, mentre gli operai lavorano per rendere le gallerie più sicure e moderne. Chi viaggia in zona dovrà organizzarsi con percorsi alternativi o pianificare gli spostamenti in altri orari.

Chiusure notturne sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle gallerie. Dalle 22 di mercoledì 11 alle 6 di giovedì 12 febbraio, sarà chiuso il tratto Arona-Baveno, verso Gravellona Toce.

