Manutenzione alla galleria di Scacciano l' A14 chiude tra Cattolica e Riccione in direzione di Bologna

Da riminitoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione della galleria "Scacciano", dalle 21:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Cattolica e Riccione, verso Bologna. In alternativa, dopo l'uscita.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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