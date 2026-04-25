Manutenzione alla galleria di Scacciano l' A14 chiude tra Cattolica e Riccione in direzione di Bologna

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione della galleria "Scacciano", dalle 21:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Cattolica e Riccione, verso Bologna. In alternativa, dopo l'uscita.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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