Manuel sfida Leocadia | tre motori per il successo e verità scomode

Un imprenditore ha deciso di mettere in vendita tre motori aeronautici, dichiarando che questa scelta gli permetterà di ottenere maggiore indipendenza da una società concorrente. La mossa arriva in un momento di tensione tra le parti coinvolte, che si sono scontrate in passato su questioni legate alla gestione e ai diritti sui motori. La vendita sembra essere parte di un tentativo di rafforzare la propria posizione nel settore aeronautico.

? Cosa sapere Manuel avvia la vendita di tre motori aeronautici per ottenere indipendenza da Leocadia.. Maria impone a Padre Samuel di confessare la responsabilità verso la Curia domani.. Manuel punta al successo nel settore aeronautico con tre motori pronti alla vendita, mentre Maria mette alle strette Padre Samuel affinché ammetta pubblicamente la sua responsabilità verso la Curia domani alle 19:40 su Rete 4. Le tensioni nei dintorni di Cordova si accendono ulteriormente in vista della prossima puntata della soap opera ambientata nel palazzo dei marchesi di Luján. Tra ambizioni professionali e verità scomode che minacciano la stabilità del convento, i protagonisti si trovano a un bivio decisivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Manuel sfida Leocadia: tre motori per il successo e verità scomode Notizie correlate Tivù Verità | Monsignor D'Ercole: verità scomode su Chiesa, Covid e migrantiMonsignor Giovanni D’Ercole legge il nostro tempo come un’epoca di emergenze permanenti: paura, crisi continue, identità smarrite. La Promessa Anticipazioni Spagnole: Manuel Umilia E Caccia Di Casa Leocadia!Scopri cosa accade nelle nuove puntate de La Promessa: Lorenzo nega tutto, Margarita indaga, Curro si ribella, María cela una gravidanza e Rivero... Tutti gli aggiornamenti La Promessa, anticipazioni Spagna, Manuel caccia Leocadia: ‘Vattene dal palazzo’Le anticipazioni spagnole de La Promessa raccontano un momento di forte tensione a palazzo. Manuel scoprirà il doppio gioco di Leocadia e, deluso dalle sue menzogne, arriverà a un confronto diretto. it.blastingnews.com La Promessa trame Spagna, Manuel ricattato: Leocadia pronta a separare Curro e ÁngelaManuel tenterà ancora una volta di porre fine alla presenza di Leocadia nel palazzo. Lo farà con fermezza, convinto che la sua uscita possa riportare equilibrio e ordine generale, ma si scontrerà con ... it.blastingnews.com