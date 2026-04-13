Mantova la sfida di Murari | 32 candidati per un futuro green

A Mantova, l’Alleanza Verdi e Sinistra Italiana ha annunciato lunedì 13 aprile 2026 i nomi dei candidati in corsa per le prossime elezioni. Sono 32 le persone che si contenderanno un ruolo nel futuro locale, con un focus particolare sulla sostenibilità ambientale. La presentazione è avvenuta in una conferenza stampa nel centro della città, alla presenza di rappresentanti dei due partiti.

L’Alleanza Verdi e Sinistra Italiana ha svelato questo lunedì 13 aprile 2026 la rosa dei candidati che sosterrà la candidatura di Andrea Murari per la guida del Comune di Mantova, delineando un programma elettorale incentrato sulla sostenibilità ambientale, la tutela della salute pubblica e il rafforzamento delle reti sociali. La lista, composta da 32 esponenti provenienti da diversi settori della società, punta a coniugare la salvaguardia del territorio con lo sviluppo economico inclusivo. Un mosaico generazionale e professionale per il programma di Murari. La composizione della lista AVS riflette una volontà di rappresentanza trasversale, come evidenziato dalla segretaria provinciale di Sinistra Italiana, Angelica Paroli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mantova, la sfida di Murari: 32 candidati per un futuro green Pd Lecco: Gattinoni guida 32 candidati verso il futuroLa presentazione della lista del Partito Democratico per le elezioni comunali di Lecco, fissate per il 24 e il 25 maggio, si è svolta questa mattina... Murari: 46% di soli, sfida per i quartieri mantovaniLa sera di venerdì 13 marzo 2026 ha un intenso confronto tra il candidato sindaco Andrea Murari e i residenti dei quartieri mantovani, focalizzato su...