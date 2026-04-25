Manifestazione Italia uomo in mimetica spara tra la folla

Nel pomeriggio del 25 aprile, mentre la manifestazione si svolgeva tra bandiere e persone che si stavano dirigendo verso casa, un uomo in mimetica ha aperto il fuoco tra la folla. Un colpo di arma da fuoco ha interrotto bruscamente l’atmosfera di festa, causando sconcerto tra i presenti e portando all’intervento delle forze dell’ordine. La scena si è conclusa con l’arresto dell’individuo e il soccorso alle persone rimaste ferite.

Per qualche minuto, nel pomeriggio del 25 aprile, l’aria di festa si è come incrinata. Tra bandiere, chiacchiere e persone che stavano semplicemente tornando a casa, un rumore secco ha tagliato tutto. Poi un altro. E in un attimo, quel luogo pieno di vita è diventato solo paura e domande. È successo a Roma, nella zona del parco Schuster, a due passi dalla basilica di San Paolo, mentre l’area era ancora animata dalle celebrazioni per la Festa della Liberazione. Secondo quanto emerso, un uomo avrebbe sparato contro alcune persone e poi sarebbe scappato via nel traffico. Il rumore dei colpi e la gente che si gira di scatto. Chi era lì racconta attimi di tensione, lo sconcerto di capire che non si trattava di petardi o di un gioco stupido.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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