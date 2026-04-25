Maniago vola | 486 nuovi posti di lavoro e bilancio record

Il Consorzio Industriale di Maniago ha annunciato la creazione di 486 nuovi posti di lavoro e un bilancio che raggiunge i 4 milioni di euro. Questi numeri rappresentano un incremento rispetto agli anni precedenti e sono stati resi noti in occasione di un evento ufficiale. La notizia riguarda direttamente il settore industriale locale, che continua a crescere grazie a nuovi investimenti e iniziative.

? Cosa sapere Il Consorzio Industriale di Maniago registra 486 nuovi posti di lavoro e 4 milioni di euro.. I fondi regionali finanziano nuovi hub logistici e infrastrutture per 7 milioni di euro.. Il Consorzio Industriale di Maniago chiude l’esercizio 2025 con una produzione da 4 milioni e 89 mila euro e la creazione di 486 nuovi posti di lavoro, nonostante le difficoltà legate ai costi energetici e ai dazi verso gli Stati Uniti. I dati presentati durante l’Assemblea, che ha confermato il bilancio all’unanimità, mostrano un utile operativo di circa 90 mila euro prima delle imposte. Questo risultato arriva in un momento complesso per l’economia europea, segnato dalla crisi dei carburanti e dai conflitti internazionali che hanno frenato l’export, ma il Consorzio NIP è riuscito a mantenere una traiettoria positiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maniago vola: 486 nuovi posti di lavoro e bilancio record Notizie correlate Pisa vola: bilancio record a 144 milioni per servizi e decoroLa gestione finanziaria del Comune di Pisa chiude l’anno 2025 con un avanzo amministrativo che tocca i 144,7 milioni di euro. Granarolo vola oltre 1,8 miliardi: nuovo presidente e bilancio recordIl colosso lattiero-caseario Granarolo chiude l’esercizio 2025 con una crescita del fatturato pari al 5,4%, raggiungendo quota 1.