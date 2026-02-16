Compleanno da record per Felicia Iezzi che festeggia un secolo di vita fra l' affetto della famiglia

Felicia Iezzi compie 100 anni a San Vito Chietino, dopo aver vissuto un secolo tra momenti difficili e grandi cambiamenti. Nata il 16 febbraio 1926, Felicia ha visto passare molte generazioni e ha condiviso storie di famiglia che ancora oggi racconta con entusiasmo. La sua famiglia si è radunata ieri per celebrare questa tappa speciale, portando fiori e ricordi di una vita ricca di esperienze.

Festeggia un secolo di vita Felicia Iezzi, neo centenaria di San Vito Chietino, venuta alla luce il 16 febbraio 1926. Un traguardo da record, per cui la nonnina ha ricevuto la visita del sindaco Emiliano Bozzelli, che le ha portato gli auguri di tutta la comunità e le ha donato una targa ricordo.