Domenica si conclude la Seconda Fase Regionale per la squadra Under 15 della Manfredonia, che attualmente occupa la posizione di capolista. La squadra ha affrontato gli ultimi incontri di questa fase, che rappresentano l’ultima sfida prima della conclusione del torneo regionale. La squadra biancoceleste si prepara a scendere in campo per l’ultima partita, che chiuderà il percorso di questa fase del campionato.

Si chiude domenica il cammino della Seconda Fase Regionale per l’Under 15 biancoceleste. Dopo il successo per 1-0 contro la Gioventù Calcio Foggia, il Manfredonia ha ottenuto la certezza matematica del primo posto con 31 punti conquistati. Domenica 26 aprile, alle ore 10:30, i ragazzi faranno visita al Real Siti presso lo stadio “San Rocco” di Stornara. Gli avversari occupano la terza posizione a quota 18 punti e arrivano dalla sconfitta esterna contro lo Joga Bonito. Una gara per chiudere in bellezza una fase di campionato dominata dall'inizio alla fine.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia U15, ultima fatica da capolista

Notizie correlate

Manfredonia U15 da applausiSuccesso esterno pesantissimo per l’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 nella 5ª giornata.

Leggi anche: Il Manfredonia U15 vince e allunga