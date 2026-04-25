Manfredonia-Fidelis Andria le probabili formazioni | torna Pezzella

Nella partita tra Manfredonia e Fidelis Andria, si prevede il ritorno di Pezzella in campo. La formazione del Manfredonia dovrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1, con Brahja tra i pali, Biagioni, Giglio e Spinelli in difesa, Rondinella, Ceparano, Cicerelli e Balba a centrocampo, e Hernaiz, Jallow e Urain in avanti. La squadra avversaria non ha ancora annunciato le probabili scelte ufficiali.

MANFREDONIA (3-4-2-1): Brahja (05); Biagioni (07), Giglio, Spinelli; Rondinella, Ceparano, Cicerelli, Balba (06); Hernaiz, Jallow; Urain. Allenatore: Pezzella. FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Perina; Tsioungaris (07), Cipolletta, Ronchi; Casiello, Tagliarino (05), Barberini, Giorgione, Rovere (07); Gatto, Marquez. Allenatore: Catalano. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia-Fidelis Andria, le probabili formazioni: torna Pezzella Notizie correlate Manfredonia-Fidelis Andria, modalità tagliandiDi seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Fidelis Andria in programma Domenica 26 Aprile alle ore 15:00. Manfredonia-Fidelis Andria anche in diretta televisiva“Sempre fuori per il calcio”, su sponda biancazzurra, tornerà protagonista domenica 26 aprile 2026 su Telesveva e farà tappa sul Gargano:... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Catalano a due giorni da Manfredonia-Fidelis Andria: Rispetteremo chi spenderà soldi e dedicherà tempo per noi. Il campionato sta finendo? Un vero peccato; Manfredonia-Fidelis Andria, modalità tagliandi; Tabellino partita Fidelis Andria vs Manfredonia Calcio 1932; SERIE D Manfredonia, tutto rimandato: decisiva la sfida con l’Andria al Miramare. Manfredonia-Fidelis Andria anche in diretta televisivaManfredonia-Fidelis Andria anche in diretta televisiva Sempre fuori per il calcio, su sponda biancazzurra, tornerà protagonista domenica 26 aprile 2026 ... ilsipontino.net CARICA MANFREDONIA Andria, Catalano carica i suoi: Dobbiamo far bene anche a ManfredoniaLo sguardo è rivolto alla prossima sfida: trasferta a Manfredonia domenica, con calcio d’inizio alle ore 15 allo stadio Miramare ... statoquotidiano.it Le parole del tecnico in vista di Manfredonia-Fidelis Andria - facebook.com facebook