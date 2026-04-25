Manfredonia Calcio perchè la salvezza passa dalla gara di domani

Il Manfredonia Calcio si prepara alla partita decisiva di domani, che potrebbe determinare il suo futuro in classifica. Attualmente, la squadra occupa una posizione critica, e la gara rappresenta un punto di svolta importante per evitare la retrocessione. I giocatori sono concentrati e pronti a scendere in campo, consapevoli che i risultati di questa sfida influenzeranno le prossime settimane. La partita si svolgerà allo stadio di casa, con l’obiettivo di ottenere i tre punti.

10. Real Normanna 4011. Francavilla FC 3912. Manfredonia 3913. Sarnese 39 (scontra la 16a)14. Nola 38 (scontra la 15a)15. Heraclea 35 (scontra la 14a)16. Pompei 28 (scontra la 13a) Ma com'è al momento la classifica avulsa tra le squadre in corsa per evitare i playout? Bisognerà in primis attendere la gara di domenica tra Sarnese e Francavilla Fc, al momento a pari punti proprio con il Manfredonia, in una sfida che sembra già uno spareggio playout. Al momento Manfredonia 7Sarnese 4 manca la gara contro il Francavilla di domenicaFrancavilla FC 3 manca la gara contro la Sarnese di domenica 33a giornata 26.04.2026 h 15.00Real Normanna-FasanoManfredonia-Fidelis AndriaPaganese-NolaSarnese-Francavilla FCMartina-Heraclea🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia Calcio, perchè la salvezza passa dalla gara di domani Notizie correlate Manfredonia Calcio, Giacobbe a TeleSveva: “Costruiamo la salvezza al Miramare”"Un pò di rimpianti sulla gara di domenica ci sono, anche se affrontavamo una squadra forte" le prime parole di Mirko Giacobbe a Telesveva "Il primo... Il Manfredonia si butta via contro il Gravina: una brutta gara complica la salvezzaUn brutto Manfredonia perde in casa, dopo mesi, contro un ordinato Gravina e complica i piani salvezza considerando la vittoria della Sarnese ed il... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tabellino partita Manfredonia Calcio 1932 vs Martina Calcio 1947; Il Manfredonia calcio ad un passo dall’obiettivo: la salvezza diretta; Nardò contro Manfredonia risultati in diretta, testa a testa e formazioni; Tabellino partita Fidelis Andria vs Manfredonia Calcio 1932. SERIE D Manfredonia, tutto rimandato: decisiva la sfida con l’Andria al MiramareServiranno concentrazione, carattere e tre punti per evitare brutte sorprese e conquistare una salvezza ancora tutta da sudare. statoquotidiano.it Il Manfredonia calcio non può più sbagliareIl Manfredonia frena nel momento cruciale della stagione e complica il suo piano salvezza diretta. Un punto nelle ultime tre partite, l’ultimo molto sofferto a Foggia, contro la Heraclea, ha spinto i ... manfredonianews.it Telesveva. . +++ASPETTANDO SEMPRE FUORI PER IL CALCIO: VERSO MANFREDONIA-FIDELIS E BARLETTA-ACERRANA+++ - facebook.com facebook