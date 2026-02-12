Hera raccoglie 900 chili di olio vegetale esausto

Hera ha raccolto 930 chili di olio vegetale esausto dalle cucine del Roadhouse di Piacenza. Nel 2025, l’olio sarà trasformato in biocarburante grazie alla collaborazione tra il Gruppo Hera e Chef Express, controllata del Gruppo Cremonini. La raccolta si inserisce in un progetto di riciclo che punta a ridurre gli sprechi e a promuovere energie più pulite.

Gli oli raccolti a Piacenza, si sono uniti a quelli raccolti in tutta Italia, nell'ambito di un progetto di respiro nazionale, che ha visto recuperare nel 2025 ben 118 tonnellate di OVE nei 184 punti ristoro Chef Express e degli altri marchi gestiti dal leader della ristorazione in viaggio: Roadhouse, Calavera e Wagamama e Billy Tacos. Si tratta di un importante contributo alla transizione ecologica dei trasporti, uno dei settori dove è più complessa la sfida della decarbonizzazione. Il biocarburante ricavato dagli OVE complessivamente raccolti nel 2025, ha, infatti, consentito una mancata emissione, lungo l'intera filiera, di 334 ton.

