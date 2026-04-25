Mandello diventa un cantiere | si sistemano le strade danneggiate

A Mandello sono stati avviati lavori di manutenzione stradale che interessano diverse aree del paese, tra cui Mandello Basso, il centro e frazioni come Molina. I cantieri sono stati aperti per riparare le strade danneggiate e migliorare le condizioni delle vie di circolazione. Le operazioni riguardano vari quartieri e località, con l’obiettivo di intervenire sulle strade colpite da danni recenti.