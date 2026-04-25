Mandello diventa un cantiere | si sistemano le strade danneggiate
A Mandello sono stati avviati lavori di manutenzione stradale che interessano diverse aree del paese, tra cui Mandello Basso, il centro e frazioni come Molina. I cantieri sono stati aperti per riparare le strade danneggiate e migliorare le condizioni delle vie di circolazione. Le operazioni riguardano vari quartieri e località, con l’obiettivo di intervenire sulle strade colpite da danni recenti.
A Mandello spuntano nuovi cantieri per sistemare le strade, sia a Mandello Basso sia nella zona del centro, di frazioni come Molina e altre località.Nei prossimi giorni il Comune lariano darà avvio a lavori di manutenzione straordinaria per sistemare le strade danneggiate e mettere in sicurezza.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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