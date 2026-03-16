Un uomo è caduto in un dirupo mentre raccoglieva asparagi in una zona di campagna a Lastra a Signa. La figlia che era con lui ha accusato un malore durante l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza. La zona è risultata difficile da raggiungere a causa della conformazione del terreno.

Lastra a Signa (Firenze), 15 marzo 2026 – Paura nella giornata di domenica in una zona di campagna piuttosto impervia nel comune di Lastra a Signa. Un uomo di 68 anni è caduto in un dirupo mentre raccoglieva asparagi. E la figlia, durante le operazioni di soccorso del Soccorso Alpino, ha avuto un malore, che non ha richiesto cure ospedaliere ma solo un controllo da parte del personale sanitario sul posto. Accade intorno alle 13.40 di domenica 15 marzo, quando i tecnici della Stazione Monte Falterona del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano sono stati allertati dal tecnico della Centrale Operativa. L’uomo stava raccogliendo asparagi selvatici insieme alla figlia, quando appunto c’è stata la caduta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cade nel dirupo mentre raccoglie asparagi: soccorso. Malore per la figlia che era con lui

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