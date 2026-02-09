Spari ed esplosioni inferno in Italia | assalto shock al portavalori il video è spaventoso

Un commando armato ha attaccato questa mattina due furgoni portavalori sulla superstrada tra Brindisi e Lecce. Spari e esplosioni hanno creato un vero e proprio inferno, mettendo in paura chi passava di lì. Il video dell’assalto mostra scene molto violente e spaventose, con i rapinatori che hanno usato la violenza per impossessarsi del denaro. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che ora cercano di ricostruire l’accaduto e catturare i responsabili.

Momenti di forte paura questa mattina sulla superstrada Brindisi-Lecce, dove un commando armato ha messo a segno un violento assalto a due furgoni portavalori. Il blitz è avvenuto all’altezza dello svincolo di Tuturano, paralizzando il traffico e seminando il panico tra gli automobilisti. L’azione criminale è iniziata con una mossa studiata nei minimi dettagli: i banditi hanno incendiato un mezzo pesante, posizionandolo di traverso per bloccare entrambe le carreggiate e isolare completamente l’area interessata dall’assalto. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il camion, generando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Spari ed esplosioni, inferno in Italia: assalto shock al portavalori, il video è spaventoso Approfondimenti su Brindisi Lecce Assalto paramilitare al portavalori in Puglia, incendi, esplosioni, studentessa rapinata: 2 fermi (VIDEO) Un assalto violento si è svolto questa mattina sulla strada tra Lecce e Brindisi. Assalto da film a due portavalori, esplosioni e spari nel traffico: due sospettati foggiani in caserma Questa mattina sulla Statale 613 tra Lecce e Brindisi, due portavalori sono stati assaltati. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Brindisi Lecce Argomenti discussi: Le missioni più impossibili di Assassin's Creed: sfide da incubo per veri completisti!. Inferno in autostrada. Assalto ai portavalori, esplosioni e sparatoria a colpi di kalashnikovSpari ed esplosioni sull’autostrada A14 a Porto Recanati, dove un commando di banditi ha assaltato due furgoni portavalori. Tuttavia la rapina non è andata a buon fine e i malviventi sono dovuti ... ilrestodelcarlino.it Tentata rapina a portavalori in A14, spari ed esplosioni: tre arrestiUna banda di malviventi ha seminato il panico poco dopo le 18 sulla corsia sud dell’A14, a pochi chilometri dal casello di Porto Recanati, nella zona industriale, seminando il panico. L’obiettivo ... tg24.sky.it Assalto armato a un portavalori Battistolli sulla Brindisi-Lecce Esplosioni, spari e paura in pieno giorno sulla statale 613, all’altezza di Tuturano. Un commando armato di kalashnikov ed esplosivo ha tentato l’assalto a un portavalori della Battistolli, azienda v facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.