Roma strappo totale | Ranieri attacca Gasperini È crisi tra tecnico e società

La tensione tra i vertici della Roma si è intensificata, arrivando a un punto di rottura tra l’allenatore e la società. Secondo fonti vicine al club, ieri ci sono stati confronti accesi che hanno portato a uno strappo evidente. La situazione si è surriscaldata dopo alcune decisioni prese dall’allenatore, che hanno generato malumore all’interno del club. La vicenda sta attirando l’attenzione dei media sportivi, con molte speculazioni sui prossimi sviluppi.

La tensione ai vertici della Roma ha raggiunto il punto di rottura definitivo. Come riferito oggi da Il Giornale, il senior advisor Claudio Ranieri ha pubblicamente etichettato Gian Piero Gasperini come una «quarta scelta» tecnica, innescando la reazione immediata dell’allenatore: «Non scendo al livello di altri». Lo scontro verbale tra le due figure chiave di Trigoria non è più un diverbio isolato, ma riflette una spaccatura strutturale che coinvolge la proprietà Friedkin. L’uscita di Ranieri, storicamente noto per un profilo diplomatico, viene interpretata negli ambienti romani come un’operazione di delegittimazione pilotata. All’interno...🔗 Leggi su Sololaroma.it Notizie correlate Leggi anche: Roma, strappo totale Ranieri-Gasperini: Sir Claudio pronto alle dimissioni Roma, caos Gasperini: l’ombra di Shipley e lo strappo totale con RanieriGian Piero Gasperini ha alzato il muro a Trigoria: senza una programmazione immediata per la prossima stagione, il matrimonio con la Roma rischia il... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Roma in tensione, gelo totale Gasperini-Ranieri: pranzo saltato e faccia a faccia con i Friedkin. Totti richiama tutti all'ordine; Roma, Ranieri verso le dimissioni: gelo con Gasperini; Roma strappo totale Ranieri-Gasperini | Sir Claudio pronto alle dimissioni; Roma-Gasperini, tensione altissima: retroscena Shipley. Roma, futuro cercasi: Ranieri e Gasperini in attesaDomani è già qui. Il grande freddo che ormai da oltre dieci giorni regna a Trigoria rischia di congelare qualsiasi idea per ... iltempo.it Roma, rottura totale tra Ranieri e Gasperini: arriva l’ultimatum ai Friedkin. Anche Massara verso l’addioSenior advisor e allenatore ai ferri corti, uno dei due è di troppo, ma chi? Sarà la proprietà a scegliere, il ds ruolo chiave ... sport.virgilio.it Un patrimonio inestimabile per l’Italia e per il mondo intero. Roma compie 2779 anni! Auguri dall’Arma dei Carabinieri alla Città Eterna. #Carabinieri #PossiamoAiutarvi - facebook.com facebook Rivoluzione #Roma, #Friedkin sta con #Gasperini: pensa di cambiare ruolo a #Ranieri x.com