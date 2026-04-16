Gian Piero Gasperini ha deciso di interrompere ogni confronto con la dirigenza della Roma, senza aver stabilito un piano preciso per la prossima stagione. La sua posizione si è irrigidita e non ci sono ancora segnali di un accordo imminente. La situazione attuale ha creato tensioni all’interno della società, che si trova a dover affrontare una possibile separazione anticipata con l’allenatore.

Gian Piero Gasperini ha alzato il muro a Trigoria: senza una programmazione immediata per la prossima stagione, il matrimonio con la Roma rischia il divorzio anticipato. Il tecnico, arrivato dall’ Atalanta con l’aura del rivoluzionario, sente il peso di un ritardo operativo che la proprietà Friedkin non sembra ancora aver colmato. Gasp non accetta le zone grigie: chiede una fiducia che passi dai fatti e non dalle rassicurazioni di facciata, specialmente mentre l’ombra di Claudio Ranieri continua a pesare come un macigno all’interno dell’ambiente giallorosso. Il rapporto con “Sir Claudio” è ormai ai minimi termini, uno strappo insanabile che sta dividendo lo spogliatoio e la dirigenza.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, caos Gasperini: l’ombra di Shipley e lo strappo totale con Ranieri

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