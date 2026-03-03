Mega inchiesta sulle sevizie agli animali nell'Università Magna Grecia di Catanzaro | rinviate a giudizio 10 persone tra cui l'ex rettore

Una vasta indagine sulle presunte sevizie agli animali presso l’Università Magna Grecia di Catanzaro ha portato al rinvio a giudizio di dieci persone, tra cui l’ex rettore. A gennaio, la Guardia di finanza aveva eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di vari docenti, ricercatori e veterinari dell’azienda sanitaria provinciale coinvolti nell’indagine.

Nel gennaio scorso la Guardia di finanza aveva eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di diversi docenti e ricercatori dell'università di Catanzaro, insieme ad alcuni veterinari in servizio nell'Azienda sanitaria provinciale. Un sistema che per la Procura avrebbe portato tra le altre cose a “una serie indeterminata di delitti di corruzione, falso, truffa ai danni dello Stato e maltrattamento e uccisione di animali". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Catanzaro: tre persone rinviate a giudizio per aver molestato e colpito una donnaA Catanzaro, il Tribunale ha disposto il rinvio a giudizio di tre persone accusate di stalking e lesioni personali aggravate.

Macellavano cavalli illegalmente: mega inchiesta con rinvio a giudizio a Perugia. L’avvocata: “Fenomeno molto diffuso”Una lunga indagine a cura dei NAS di Perugia ha portato al rinvio a giudizio di diverse persone coinvolte in un presunto sistema organizzato e...