Il Genoa ha presentato una nuova collezione di maglie, realizzate rielaborando i modelli indossati nelle ultime tre stagioni. La collezione comprende quindici maglie ufficiali, rivisitate con un approccio creativo che valorizza i design precedenti. La presentazione è stata fatta attraverso un comunicato ufficiale della società, senza ulteriori dettagli sulle scelte di stile o materiali.

Maglie da gioco che diventano iconici pezzi di design. il Genoa e il suo partner, Kappa e Pulsee Luce e Gas, hanno presentato a Milano "Re:Generations Jersey", il progetto che "risidegna" grazie alla visione dell'artista Marcello Pipitone le maglie da calcio. La capsule collection nasce dalla rielaborazione creativa delle maglie ufficiali delle ultime tre stagioni, frutto della partnership tra Pulsee Luce e Gas, front jersey sponsor del Genoa, e Kappa, in qualità di sponsor tecnico. Un'operazione di upcycling che ha proiettato le divise, cariche di storia e di ricordi dei tifosi, in una nuova dimensione, diventando espressione di stile urbano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ecco la nuova collezione di maglie del Genoa: rielaborate quelle degli ultimi 3 anni

Articoli correlati

Leggi anche: Made in Abyss, annunciata una nuova trilogia cinematografica di uno degli anime più dark degli ultimi anni

La passione degli italiani per l’usato: ecco come sono cambiati i consumi negli ultimi vent’anniC’è sempre un istante in cui un’intuizione si incastra perfettamente con lo spirito del tempo: per Subito accade alla fine del 2007, quando l’Italia...

Tutti gli aggiornamenti su Ecco la nuova collezione di maglie del...

Argomenti discussi: Sinner, la collezione cresce: ecco la nuova supercar del campione; SSCN - Napoli, nasce AURA, la nuova linea azzurra di creazioni artigianali: ecco le immagini.

Genoa, ecco Baldanzi e ZatterstromSono terminate le visite mediche di Baldanzi e Zätterström con il Genoa: i giocatori sono pronti a iniziare la sua nuova avventura Nella mattinata di venerdì 23 gennaio, Tommaso Baldanzi e Nils ... gianlucadimarzio.com