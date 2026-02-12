Una nuova perturbazione dall’Atlantico porta pioggia e neve in tutta Italia. Al Sud scatta l’allerta arancione per i nubifragi, mentre sulle Alpi cadono copiose nevicate. Le condizioni meteo restano instabili e preoccupano cittadini e amministratori.

Nuova perturbazione dall'Atlantico. L'Italia continua a fare i conti con una fase di forte instabilità. Una nuova perturbazione atlantica ha investito la Penisola portando piogge intense, venti impetuosi e abbondanti nevicate, in particolare lungo il versante tirrenico e sulle aree alpine. Per la giornata di giovedì 12 febbraio, il Dipartimento della Protezione civile ha diffuso un avviso di condizioni meteo avverse, con allerta arancione in Calabria e Sicilia e allerta gialla in diverse altre regioni. Venti di burrasca e nevicate abbondanti. Sulla Valle d'Aosta sono previste nevicate oltre i 1200-1300 metri, con accumuli da moderati a localmente consistenti.

© Dayitalianews.com - Maltempo sull’Italia: allerta arancione al Sud, nubifragi e neve sulle Alpi

L’Epifania porta condizioni meteorologiche avverse su gran parte dell’Italia, con allerta arancione a Roma, piogge intense e nevicate a bassa quota nel Centro-Sud.

Da questa mattina, le Alpi sono imbiancate dalla neve, con le temperature che scendono e le condizioni che restano difficili.

