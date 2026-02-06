Meteo | neve sulle Alpi piogge senza tregua al Sud Italia ancora spaccata in due

La neve copre le vette delle Alpi, creando un manto bianco che si estende a perdita d’occhio. Intanto, al Sud, le piogge non smettono di cadere, causando allerta e preoccupazioni per il rischio idrogeologico. L’Italia si trova ancora divisa tra il freddo del Nord e le piogge incessanti al Centro e al Sud.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Neve abbondante al Nord e sulle Alpi, piogge insistenti e rischio idrogeologico al Centro-Sud. L’Italia continua a vivere una fase meteo a due velocità, con il maltempo ancora protagonista e una vera svolta positiva che, secondo gli esperti, non arriverà prima di metà mese. Questo lo scenario per oggi, venerdì 6 febbraio, e per i prossimi giorni. Nord e Olimpiadi: miglioramento in arrivo. Secondo Lorenzo Tedici, responsabile media di iLMeteo.it, la perturbazione che ha interessato il Nord nelle ultime ore si allontanerà rapidamente verso est. Una notizia rassicurante soprattutto in vista dell’evento olimpico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Meteo: neve sulle Alpi, piogge senza tregua al Sud. Italia ancora spaccata in due Approfondimenti su Alpi Nevicata Meteo Italic: neve sulle Alpi, allerta piogge per il Sud Italia Da questa mattina, le Alpi sono imbiancate dalla neve, con le temperature che scendono e le condizioni che restano difficili. Il meteo spacca in due l’Italia: prosegue la tregua dal maltempo al Nord, mentre piogge e mareggiate insistono al Centro-Sud Il Nord d’Italia gode di un cielo più sereno, il sole fa capolino e le temperature salgono, portando un po’ di sollievo dopo giorni di pioggia. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Alpi Nevicata Argomenti discussi: Meteo: tanta Neve in arrivo sulle Alpi, verso il metro per le Olimpiadi. Cresce il rischio valanghe; Allerta gialla per neve e valanghe sul basso Piemonte. Nevicate anche in pianura nella notte tra oggi e domani; Cronaca meteo - Neve abbondante nella notte sulle Alpi; Meteo Nord: settimana con frequente maltempo, tanta neve sulle Alpi. Meteo Italia weekend: piogge intense al Centro-Sud, neve sulle Alpi e rischio idrogeologicoSi preannuncia un fine settimana all'insegna del maltempo in Italia con piogge e criticità nelle regioni del Centro-Sud. Le previsioni meteo. meteo.it Meteo: tanta Neve in arrivo sulle Alpi, verso il metro per le Olimpiadi. Cresce il rischio valangheUn treno di perturbazioni verso l'arco alpino Il quadro meteorologico attuale resta fortemente instabile. Un vero e proprio treno di perturbazioni sta per colpire l'Italia, dopo aver già dispensato ... ilmeteo.it Meteo, neve e gelo nelle Highlands scozzesi: la viabilità collassa nei tratti più esposti, accumuli record nei settori sottovento | FOTO facebook Neve e piene dei fiumi: diramata l’allerta meteo x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.