Madrid terremoto ATP | crollano i favoriti si apre la via a Sinner

A Madrid, nel torneo ATP, alcuni tra i principali favoriti sono stati eliminati. De Minaur e Rublev sono usciti di scena per mano di giovani avversari, Jodar e Kopriva. La loro uscita permette a Sinner e Rinderknech di avanzare nel tabellone. La competizione prosegue con nuovi protagonisti pronti a inserirsi nelle fasi decisive.

? Cosa sapere De Minaur e Rublev eliminati a Madrid dai giovani Jodar e Kopriva.. Il crollo dei favoriti apre la strada a Sinner e Rinderknech.. Il tabellone dell’ATP Masters 1000 di Madrid subisce una trasformazione radicale dopo l’eliminazione di Alex de Minaur, Rublev e Machac, che ridisegnano completamente gli incroci per i quarti di finale. L’australiano numero 5 del seeding cede le sorti del match al giovane Rafael Jodar. La wild card spagnola impone il proprio ritmo sul campo con un netto 6-3 6-1. Questo risultato cambia drasticamente la traiettoria del torneo, eliminando uno dei favoriti che avrebbe potuto affrontare Jannik Sinner nel prossimo turno decisivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madrid, terremoto ATP: crollano i favoriti, si apre la via a Sinner Notizie correlate Leggi anche: LIVE Sinner-Bonzi 6-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si va al tie-break Leggi anche: LIVE Sinner-Bonzi 4-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si entra nella fase calda del set