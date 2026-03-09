Indian Wells Cobolli eliminato da Tiafoe al terzo turno Paolini vola agli ottavi

Al BNP Paribas Open, Cobolli è stato eliminato al terzo turno da Tiafoe, mentre Paolini ha passato il turno e si è qualificato per gli ottavi. La giornata ha visto quindi due italiani in campo, con il risultato che ha visto Cobolli uscire dalla competizione e Paolini proseguire nel torneo.

Si ferma al terzo turno il cammino di Flavio Cobolli al BNP Paribas Open, primo Masters 1000 della stagione. Tra le donne avanza invece Jasmine Paolini, che supera Ajla Tomljanovic e accede agli ottavi di finale. Il torneo di Indian Wells regala risultati contrastanti per il tennis italiano. Al BNP Paribas Open, primo Masters 1000 della stagione in corso sul cemento dell’Indian Wells Tennis Garden, si interrompe al terzo turno il percorso di Flavio Cobolli, mentre Jasmine Paolini prosegue la sua corsa nel tabellone femminile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Sinner e Paolini agli ottavi di Indian Wells, Cobolli eliminatoIl campione altoatesino batte Shapovalov, la toscana piega Tomljanovic, il romano si arrende a Tiafoe INDIAN WELLS (USA) - Jannik Sinner ha raggiunto... Indian Wells: Sinner vince in 2 set. Paolini rimonta con grinta e vola al terzo turnoSinner e Paolini brillano a Indian Wells: l’Italia vola nel deserto Indian Wells: il deserto californiano si tinge d’azzurro. Contenuti e approfondimenti su Indian Wells Temi più discussi: Cobolli senza energie: ko al 3° turno con Tiafoe; Indian Wells: Darderi eliminato, debutto vincente per Alcaraz. Djokovic batte Majchrzak; Sinner, Cobolli, Paolini, 3 italiani oggi in campo a Indian Wells: a che ora e dove vederli in diretta; Masters 1000 Indian Wells, 2° turno: Cobolli rimonta, out Berrettini e Musetti. Ok Paolini. Cobolli eliminato a Indian Wells: vince Tiafoe e vola agli ottaviIl romano esce di scena al terzo turno del Masters 1000 della California e si ferma a sei la sua striscia di vittorie consecutive ... corrieredellosport.it Cobolli eliminato al 3° turno di Indian Wells: vince Tiafoe 6-1, 6-2Termina al 3° turno la corsa di Flavio Cobolli a Indian Wells. Stanco e spento dopo la cavalcata della scorsa settimana ad Acapulco, dove aveva trionfato nel 500 messicano, il numero 15 del mondo ha c ... sport.sky.it Sinner vs Fonseca: capitolo 1 Il giovane fenomeno brasiliano non ha nascosto il suo entusiasmo per la sua prima sfida contro Jannik Dopo un lungo periodo negativo, Joao sembra aver ritrovato fiducia nel suo gioco e a Indian Wells ha eliminato Collig - facebook.com facebook SINNER DOMINA SHAPOVALOV E SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI INDIAN WELLS Jannik Sinner ha ottenuto il pass per gli ottavi del Indian Wells Masters superando Denis Shapovalov 6-3, 6-2 in poco più di un’ora. L’azzurro ha faticato all’inizio, sub x.com