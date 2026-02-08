WTA Doha 2026 debutto vincente per Mboko Cocciaretto sfiderà Gauff Fuori Samsonova e Shnaider

La prima giornata del torneo WTA 1000 di Doha si apre con un debutto positivo per Mboko, che vince la sua partita. Cocciaretto si prepara a sfidare Gauff, mentre Samsonova e Shnaider vengono eliminate. In tutto sono dodici le sfide di primo turno in programma oggi.

La giornata inaugurale del torneo di Doha, primo WTA 1000 stagionale, propone dodici sfide di primo turno. Supera, senza eccessivi patemi, il debutto nel torneo Victoria Mboko. Elisabetta Cocciaretto, ripescata come lucky loser, liquida la francese Jacquemot e si regala il prestigioso secondo turno contro Coco Gauff. Si ferma subito la corsa delle russe Samsonova e Shnaider. La canadese Victoria Mboko elimina la ceca Marie Bouzkova 7-5 6-2 in un’ora e quarantadue minuti. La testa di serie numero dieci risolve il primo parziale in volata con il break all’undicesimo gioco e nel secondo parziale rimonta dallo 0-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’azzurra Elisabetta Cocciaretto si prende una grande soddisfazione a Doha.

Il torneo WTA di Adelaide 2026 prosegue con i quarti di finale, confermando la buona forma delle giocatrici.

