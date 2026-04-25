Sabato 25 aprile si svolge la partita tra Darderi e Cobboli al Madrid Masters 1000. I due giocatori affrontano rispettivamente Cerundolo e Carabelli, e i loro risultati avranno un impatto sulle posizioni del tabellone maschile del torneo spagnolo. La sfida rappresenta un momento importante per gli atleti in vista delle prossime fasi del torneo.

? Cosa sapere Darderi e Cobboli scendono in campo sabato 25 aprile al Masters 1000 di Madrid.. I risultati contro Cerundolo e Carabelli influenzeranno le gerarchie del tabellone maschile spagnolo.. Sabato 25 aprile 2026, il secondo turno del Masters 1000 di Madrid vede protagonisti l’italiano Darderi e il giovane Cobboli nel tabellone maschile. L’italoargentino inizia la sua sfida in Spagna affrontando il numero 67 del ranking mondiale, Cerundolo. L’incontro è previsto subito dopo il match tra Cerundolo e Hanfmann. segue le sfide sul campo, i contenuti saranno disponibili su Tennis e tramite lo streaming di NOW. Più tardi, con un orario fissato non prima delle 15.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madrid Masters: Darderi e Cobboli pronti a scuotere il tabellone

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