Domani a Madrid si disputeranno le partite di Sinner e Musetti, entrambi impegnati nel torneo Masters 1000. Jannik Sinner sfiderà Moller, mentre Musetti scenderà in campo contro un avversario ancora da definire. Le partite si terranno entrambe di domenica, con orari da comunicare. I due tennisti italiani sono tra i protagonisti più attesi del torneo sulla terra battuta spagnola.

Sarà una domenica fortemente italiana al Mutua Madrid Open quella di domani, 26 aprile. Entrambi gli italiani ancora in gara nella parte alta del tabellone maschile, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, scenderanno in campo per i loro terzi turni sul Manolo Santana, il palcoscenico principale del 1000 spagnolo. Uno dietro l’altro, come secondo e terzo match dalle 11. Il n.1 del mondo affronterà il qualificato danese Elmer Moller non prima delle 16, mentre il carrarino se la vedrà con la ventinovesima testa di serie Tallon Griekspoor intorno alle 13.30, dopo il match femminile che aprirà il programma tra Coco Gauff e Sorana Cirstea. Sinner ha timbrato un buon esordio, venendo fuori alla distanza, contro Benjamin Bonzi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Madrid, ecco a che ora giocano domani Sinner e Musetti

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