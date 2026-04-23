Domani a Madrid, il programma azzurro prevede il debutto di Musetti e Sinner. Jannik affronterà Bonzi in un match che si terrà come terzo incontro sul campo centrale, subito dopo le partite femminili tra Zheng e Kenin, e tra Rybakina e Ruse. La giornata si preannuncia ricca di appuntamenti per i tennisti italiani nel torneo spagnolo.

Domani sarà il grande giorno di Jannik Sinner. A una decina di giorni dalla vittoria nel Masters 1000 di Montecarlo, e del ritorno al n.1 del mondo, l’azzurro scenderà nuovamente in campo, non prima delle 16. E per la prima volta dopo due anni al Mutua Madrid Open, unico Masters 1000 in cui non è mai andato oltre i quarti di finale. Giocherà quindi in sessione diurna contro Benjamin Bonzi, come terzo match dalle 11 sul Manolo Santana, il campo principale del torneo spagnolo. Prima di lui ci saranno i match femminili Zheng-Kenin e Rybakina-Ruse. Sinner entrerà in campo nel pieno pomeriggio, quando le ombre saranno un po’ più lunghe sul centrale di Madrid.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Madrid, il programma azzurro di domani: ecco quando debuttano Musetti e Sinner

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