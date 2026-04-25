Madrid dramma per Swiatek | malessere improvviso e ritiro sul campo

Durante il Mutua Madrid Open, la giocatrice ha accusato un improvviso malessere gastrointestinale, che le ha impedito di continuare la partita contro un’avversaria. L’episodio si è verificato il 25 aprile, costringendola a ritirarsi durante il match. Il problema di salute sembra aver coinvolto anche altri atleti partecipanti al torneo, che hanno segnalato sintomi simili. La giocatrice si è fermata sul campo e ha lasciato il torneo poco dopo.

? Cosa sapere Iga Swiatek si ritira dal Mutua Madrid Open contro Ann Li il 25 aprile.. Il malessere gastrointestinale della polacca colpisce diversi atleti all'interno del torneo spagnolo.. Il sabato 25 aprile 2026 al Mutua Madrid Open si è trasformato nel palcoscenico di un dramma fisico per Iga Swiatek, la quarta testa di serie, che ha dovuto abbandonare il campo contro Ann Li con il punteggio di 7-6(4) 2-6 3-0 rit. L’uscita di scena della campionessa del 2024 è stata causata da un improvviso malessere gastrointestinale, un’epidemia che sta colpendo diversi atleti all’interno dello spogliatoio del torneo spagnolo. La polacca ha affrontato...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madrid, dramma per Swiatek: malessere improvviso e ritiro sul campo Notizie correlate Sinner a Madrid: stop improvviso in campo, spalla sotto controlloUn improvviso fastidio fisico ha interrotto la sessione di preparazione di Jannik Sinner a Madrid questo lunedì 20 aprile. Madrid WTA: Paolini e Cocciaretto nel mirino di Sabalenka e SwiatekIl tabellone principale del quinto WTA 1000 della stagione si è delineato questa domenica sera a Madrid, rivelando un disegno che mette subito in... Altri aggiornamenti Si parla di: ATP Madrid 2026: i numeri aggiornati di Sinner dopo la vittoria con Bonzi. Wta Madrid - Paolini si arrende a Baptiste. Swiatek si ritira e piange, bene AndreevaJasmine si ferma al terzo turno in Spagna. Incubo per la polacca, apparsa in difficoltà dal punto di vista fisico ... tennisworlditalia.com Ann Li batte Swiatek a Madrid: la polacca si ritira per maloreAnn Li avanza a Madrid: Swiatek si ritira per un malore sul 3-0 del terzo set, seconda vittoria Top 10 per l'americana ... it.blastingnews.com