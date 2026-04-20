Sinner a Madrid | stop improvviso in campo spalla sotto controllo

Durante la sessione di allenamento di lunedì 20 aprile a Madrid, Jannik Sinner ha dovuto interrompere improvvisamente l’attività a causa di un fastidio alla spalla. L’atleta ha sottoposto la zona a controlli medici e ha deciso di prendersi una pausa per valutare meglio le condizioni fisiche. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze dell’incidente o sui tempi di recupero previsti.

Un improvviso fastidio fisico ha interrotto la sessione di preparazione di Jannik Sinner a Madrid questo lunedì 20 aprile. Il numero uno del mondo, impegnato in un allenamento ad alta intensità sotto il sole della capitale spagnola, ha avvertito una problematica alla spalla sinistra dopo circa un’ora di lavoro sul campo, costringendosi a interrompere l’attività prima del previsto. L’episodio si è verificato mentre l’azzurro stava testando le proprie energie e la confidenza con le superfici del torneo in vista dell’esordio al Masters 1000. Sebbene il problema richieda accertamenti medici nelle prossime ore per valutarne l’entità, i segnali che arrivano dall’allenamento non sembrano delineare uno scenario di allarme concreto per la partecipazione del tennista alla competizione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sinner a Madrid: stop improvviso in campo, spalla sotto controllo Notizie correlate Leggi anche: Sinner, allarme a Madrid: infortunio alla spalla in allenamento? Leggi anche: Madrid 2026 p. 1: Stop Alcaraz, avanti tutta Sinner! Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sinner e il dilemma Madrid: lo stimolo per esserci può arrivare da un record mai riuscito; Sinner, riposo e famiglia dopo Montecarlo. Madrid in dubbio, poi Roma e Parigi; Sinner, perché Madrid resta un rebus. La rivelazione di Vagnozzi sui tre mesi di stop, mossa disperata di Alcaraz; Dilemma Sinner: parteciperà o meno al Masters 1000 di Madrid? Tutti gli scenari. Il tabellone minato di Jannik Sinner a Madrid: due papabili sfidanti sul camminoJannik Sinner si appresta ad affrontare una nuova avventura nel Masters1000 di Madrid. L'azzurro inizierà il suo cammino venerdì 24 o sabato 25 aprile dal ... oasport.it Madrid 2026 p. 1: Stop Alcaraz, avanti tutta Sinner!Per il terzo anno consecutivo Carlos Alcaraz non vince nè Barcellona e nè Madrid, fermato ancora da un infortunio: cosa sta succedendo allo spagnolo? oasport.it A Schiaffo al Volo si parla di Jannik Sinner e delle prossime tappe sulla terra, Jan deve fare tutti i tornei fino a Parigi o riposarsi in vista del Roland Garros voi che ne pensate Ascolta il podcast completo su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music - facebook.com facebook #Sinner, sorteggio Madrid: possibile semifinale con Musetti. Il tabellone completo x.com